Карпин заявил, что у него нет мечты работать в «Спартаке»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!» признался, что «Спартак» не является его мечтой.

«Связывались ли со мной из «Спартака»? Нет. Есть ли у меня мечта, связанная со «Спартаком»? Да нет. Мечты ? Я уже работал. Мечта — это когда ты мечтаешь о чем-то, чего, наверное, не достиг или не достигал никогда. Я уже там был. Цель? Нету у меня такой цели, у меня цель на данный момент — тренировать «Ростов» и сборную России», — сказал Карпин.

Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, уже через год он привел команду к третьему месту в Российской премьер-лиге (РПЛ). После сезона-2011/12 он покинул занимаемую должность, но в конце года вернулся обратно. В 2014 году тренер и клуб прекратили сотрудничество.

С сезона-2022/23 «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.

Карпин работает в «Ростове» с 2017 года. В июле 2021 года он возглавил сборную России. Изначально тренер планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России в 2022 году он снова стал совмещать две должности.

Ранее Карпин рассказал, почему хотел уйти из «Ростова» осенью.