Бывший тренер Федерера заявил о психологических проблемах Джоковича

Иван Любичич, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, считает, что сербский теннисист Новак Джокович находится не в лучшем психологическом состоянии. Его слова передает La Gazzetta dello Sport.

«У Новака психологическая проблема. Конечно, он не разучился играть в теннис. Несомненно, у Ноле должен быть огонь внутри, иначе ему чего-то не хватает. Но я убежден, что его настоящей целью является Открытый чемпионат Франции. Ближе к Уимблдону и Олимпийским играм он придет в норму», — сказал Любичич.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Джокович продолжает лидировать (9725 очков). На второе место после победы на турнире в Майами поднялся итальянец Янник Синнер (8710 очков). Третье место занимает испанец Карлос Алькарас (8645 очков). На четвертой строчке расположился россиянин Даниил Медведев, у которого 7165 очков. Еще один отечественный теннисист — Андрей Рублев — шестой (4890 очков).

В марте Джокович пропустил турнир в Майами. Он объяснил это тем, что хотел бы больше времени провести со своей семьей.

Ранее Синнер рассказал, как на него повлиял Медведев.