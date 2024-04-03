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Российского игрока клуба НХЛ удалили почти на весь матч за грязный прием

Игрока «Ванкувера» Задорова удалили почти на весь матч за толчок соперника

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Sergei Belski-USA TODAY Sports/Reuters

В ночь со 2 на 3 апреля матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» принимал на своем льду «Ванкувер Кэнакс». В самом начале российского защитника гостей Никиту Задорова удалили до конца игры.

В конце первого периода россиянин толкнул в борт нападающего «Голден Найтс» Бретта Хаудена. За нападение со спины Задорову выписали 5+10 минут штрафа, отстранив его до конца встречи.

Его команда потерпела разгромное поражение со счетом 3:6.

Задоров выступает в НХЛ с 2013 года. С 2021 года защитник играл за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало».

Свой дебютный матч за «Ванкувер» россиянин проводил 3 декабря 2023 года против «Калгари». Защитник отыграл 17 минут и 35 секунд. Его новая команда одержала победу со счетом 4:3, а Задоров отметился результативной передачей. Всего на счету россиянина шесть заброшенных шайб и столько же результативных передач в 47 матчах за «Ванкувер». Команда идет второй в Западной конференции.

Ранее российского хоккеиста признали первой звездой дня в НХЛ.

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