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Российского хоккеиста признали первой звездой дня в НХЛ

Забросивший две шайбы форвард «Питтсбурга» Малкин стал первой звездой дня в НХЛ

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Nick Turchiaro/USA TODAY Sports/Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала список трех лучших игроков дня. Первое место занял российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Дэвилз» российский форвард записал на свой счет две заброшенных шайбы и одну результативную передачу. Его команда одержала разгромную победу со счетом 6:3.

Всего в текущем сезоне Малкин провел в НХЛ 75 матчей, отметившись 23 заброшенными шайбами и 36 результативными передачами. «Питтсбург» с 79-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У идущего восьмым «Вашингтона» на три очка больше.

Второй звездой дня был признан нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо. Нападающий в игре против «Ванкувер Кэнакс» отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Его команда разгромила соперника со счетом 6:3.

Третьей звездой дня признан вратарь «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк. Голкипер в матче с «Нэшвилл Предаторз» отразил 31 бросок и оставил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее Овечкин вышел на второе место по количеству ассистов среди россиян в НХЛ.

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