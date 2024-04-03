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Павлюченко рассказал, почему перешел из «Тоттенхэма» в «Локомотив», а не в «Ливерпуль»

Павлюченко заявил, что «Тоттенхэм» не отпустил его в «Ливерпуль»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат» признался, что был в шаге от перехода в «Ливерпуль».

«Был вариант с «Ливерпулем», он вышел на меня, но они хотели в аренду меня взять. И был вариант «Милан».

Леви мне сказал, что есть «Ливерпуль», но я тебя в Англии никуда не продам, не отдам. Он сказал, болельщики не простят, потому что они меня любили, они пели песню про меня. И он сказал: «Ром, или ты уезжаешь в Россию, или ты остаешься здесь», — сказал Павлюченко.

Павлюченко завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Его последним клубом было ногинское «Знамя». За свою карьеру форвард поиграл за «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм» и «Локомотив».

Павлюченко является трехкратным серебряным призером чемпионата России в составе «Спартака». Дважды он выигрывал Кубок страны — с «Локомотивом» и «Спартаком».

В составе сборной России Павлюченко стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года.

Ранее российский игрок «Спартака» рассказал, почему не уехал в Европу после успешного ЧМ-2018.

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