Роналду оформил хет-трик и ассистентский дубль за 45 минут

2 апреля в матче 26-го тура саудовской Про-Лиги «Абха» принимает «Аль-Наср». После первого тайма команда Криштиану Роналду ведет со счетом 5:0. Во всех пяти голах 39-летний португалец принял участие.

За 21 минуту португальский полузащитник оформил дубль. Затем Роналду ассистировал Садио Мане и Абулмаджиду Аль-Сулайхиму.

«Аль-Наср» после 25 матчей чемпионата Саудовской Аравии, набрав 59 очков, располагается на втором месте в турнирной таблице. На 12 очков больше у лидирующего «Аль-Хиляля».

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Саудовской Аравии 23 матча, отметившись 26 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Также Роналду принял участие в восьми играх азиатской Лиги чемпионов. 39-летний полузащитник отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

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