«Ростов» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

2 апреля в рамках четвертьфинального матча Пути регионов Кубка России «Химки» принимали «Ростов». Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были ростовчане. 7:6 в пользу подопечных Валерия Карпина, который был удален после основного времени за споры с судьей.

Первым полуфиналистом Пути регионов Кубка России стало «Динамо».

Стоит отметить, что в сезоне 2022/23 клубы из Медиалиги впервые приняли участие в розыгрыше Кубка России. 2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в 1/128 турнира, а «Амкал» в рамках 1/64 проиграл петербургской «Звезде», которую тренирует экс-спартаковец Дмитрий Комбаров.

В текущем розыгрыше Кубка России принимали участие «Родина Медиа», 2DROTS и «Амкал». Они уже покинули турнир.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар». В этом сезоне «быки» уже завершили выступление на турнире, проиграв «Химкам».

Отметим, что с весны 2022 года российские клубы потеряли возможность выступать в еврокубках по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее тренер «Химок» Талалаев заявил, что команда попала на деньги.