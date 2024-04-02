Тренер «Химок» дал обещание

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев после матча Кубка России против «Ростова» заявил, что его команда сможет добыть путевку в РПЛ на будущий сезон. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Пацаны — молодцы, пришли в себя после тех двух непростых недель, которые у нас были. Очень обидно вылетать из турнира, не пропустив ни одного мяча. Поздравляю «Ростов» с победой. Поможет ли эта игра чувствовать себя увереннее в Первой лиге? Да, безусловно, мы выполним задачу повышения в классе», — заявил Талалаев.

Матч «Химки» — «Ростов» прошел 2 апреля на стадионе «Арена Химки» и завершился со счетом 0:0, в серии пенальти точнее оказались ростовчане (7:6). После окончания игры у «Ростова» были удалены тренеры Валерий Карпин и Виктор Онопко.

Соперник «Ростова» определится позднее, после матчей «Ахмат» — «Оренбург», «Урал» — «Локомотив», которые будут сыграны 3 апреля. Также 2 апреля в следующий раунд турнира квалифицировалось московское «Динамо», переигравшее в Санкт-Петербурге «СКА-Хабаровск» с минимальным преимуществом 2:1.

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