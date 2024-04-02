Экс-тренер «Ростова» назвал имя лучшего опорника РПЛ

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью Legalbet заявил, что считает Даниила Глебова одним из лучших опорных полузащитников Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его мнению, универсальность Глебова позволит ему при желании покинуть чемпионат России и отправиться в Европу.

«Глебов — один из лучших опорных полузащитников чемпионата России. У него очень боевой характер, он с уверенностью вступает в единоборства и ведет борьбу. Заметно, что Глебов — дисциплинированный футболист, четко понимает свои задачи на поле. Если у него будет хорошее предложение, то можно попробовать себя в Европе. Но ехать туда просто ради того, чтобы уехать из России, глупо», — заявил Балахнин.

В РПЛ «Ростов» идет на девятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков после 21 матча. В последнем матче подопечные Валерия Карпина разгромили московское «Динамо» со счетом 4:1.

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