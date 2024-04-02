Стало известно, почему Акинфеев никогда не станет тренером

Тренер Сергей Овчинников видит вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в будущем футбольным функционером. Его слова передает kp.ru.

«Тренером он не будет, он сам так говорит. Думаю, он станет большим функционером в футболе. Он это заслужил, ему это, насколько я могу предположить, будет интересно. Нет, конечно, если он захочет, будет тренером. Но, думаю, до этого не дойдет.

Карьера вратаря — огромный стресс. Я последние пять лет карьеры представлял день, когда мне не надо будет ехать на тренировку и игры. А тут ты только закончил — и тренер. Еще один стресс», — сказал Овчинников.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 750 матчей за красно-синих. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер отпраздновал 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее бразильский новичок «Ростова» Роналдо назвал Карпина кумиром в России.