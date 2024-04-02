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Экс-игрок «Зенита»: матчи со «Спартаком» тяжело прогнозируются

Экс-игрок «Зенита» Лепехин: матчи со «Спартаком» особенные и интересные

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России, в котором «Зенит» сыграет с московским «Спартаком», передает «Чемпионат».

«Матчи между «Спартаком» и «Зенитом», как обычно, тяжело прогнозируются. В каких бы составах ни играли и в каких бы состояниях ни находились команды, эти матчи особенные и интересные», — сказал Лепехин.

Первый матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в Москве в среду, 3 апреля, и начнется в 20:30 по столичному времени. Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. На предыдущей стадии турнира москвичи выбили из борьбы «Оренбург», а сине-бело-голубые прошли «Динамо».

С момента рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл нулевую ничью с «Зенитом», потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2 и снова сыграл вничью с «Уралом» — 0:0.

После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла.

Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл.

Ранее был назван фаворит пары Кубка России «Спартак» — «Зенит».

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