В ООН призвали МОК к уважительному отношению к россиянам

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо высказалась об условиях, которые предъявляет Международный олимпийский комитет (МОК) нейтральным спортсменам. Ее слова передает РИА Новости.

«Что касается условий участия отдельных нейтральных спортсменов в парижских Играх 2024 года, опубликованных 19 марта, УВКПЧ призывает МОК обеспечить, чтобы критерии, используемые для определения права спортсменов на участие, соответствовали международному праву в области прав человека, включая свободу слова, и чтобы оценка проводилась в каждом конкретном случае, в том числе в случае потенциальной поддержки войны», — сказала Уртадо.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также они пропустят церемонию открытия Игр.

Ранее российская спортсменка заявила, что с огромным удовольствием выступит на Олимпиаде.