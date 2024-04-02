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Выступающий в Европе российский футболист попал в символическую сборную в своем чемпионате

Миранчук вошел в символическую сборную 30-го тура Серии А

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Krzysztof Porebski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук попал в символическую сборную Серии А по итогам 30-го тура. В этом туре его команда встречалась с действующим чемпионом Италии — «Наполи». Российский полузащитник открыл счет в матче в первом тайме, а еще до перерыва оформил результативную передачу на Джанлуку Скамакку. «Аталанта» одержала победу со счетом 3:0. Еще один гол забил Тен Копмейнерс.

Помимо Миранчука в символическую сборную тура попали его одноклубник Скамакка, Федерико Димарко из «Интера», а также игроки «Милана» Деау и Лофтус-Чик.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года.

В текущем сезоне Миранчук провел за команду 28 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и оформив 11 результативных передач. В чемпионате Италии россиянин оформил 3+5. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Тен Копмейнерс (11+3).

После 30 туров Серии А «Аталанта», набрав 50очков, занимает шестое место в турнирной таблице. Это дает команде право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне. Лидировать продолжает миланский «Интер». У команды 79 набранных очков.

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