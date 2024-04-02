МОК просил украинцев следить за высказываниями россиян в интернете

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что организация просила украинцев следить за патриотическими высказываниями спортсменов из России в интернете, чтобы на этом основании принять решение об их допуске на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

«Если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями, он не может принимать участие в играх. Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников, в таком случае они не смогут принять участие», — заявил Бах.

31 марта мэр Парижа Анн Идальго во время поездки в Киев сказала, что ни россиянам, ни белорусам не будут рады на летних Олимпийских играх — 2024.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее в Госдуме заявили, что властям Парижа будет легче без России на Играх.