Экс-игрок сборной России: Промес — полкоманды для «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов заявил, что таких футболистов, как нападающий красно-белых Квинси Промес, можно пересчитать по пальцам, и отметил его важность для команды. Слова экс-игрока приводит РИА Новости.

«В хоккее говорят, что вратарь — это полкоманды. Вот Промес — полкоманды для «Спартака». Не знаю, что там сейчас происходит, не могу сказать, будет он дальше играть или нет. Учитывая, что ему уже не выплачивают зарплату, здесь, как мне кажется, вопрос уже закрывается потихоньку. Это печально», — заявил Титов.

Сообщалось, что в России могут завести уголовное дело на Промеса из-за неуплаты налогов и экстрадировать его. Футболист задолжал в казну порядка 400 тыс. рублей.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее экс-тренер «Ростова» высказался о зависимости «Спартака» от Промеса.