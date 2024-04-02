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Голкипер Федотов перепутал ворота в дебютной игре НХЛ

Экс-вратарь ЦСКА Федотов дебютировал за «Филадельфию» в матче против «Айлендерс»

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Eric Hartline/USA TODAY Sports/Reuters

«Филадельфия Флайерз» потерпела поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии, завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Эта игра стала дебютной в НХЛ для российского голкипера «Филадельфии» Ивана Федотова. Он начал игру со второго периода и отразил 19 бросков из 21.

Примечательно, что перед стартом овертайма российский вратарь перепутал ворота. Он не знал, что в НХЛ после основного времени еще раз меняются воротами, в отличие от Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

28 марта ЦСКА и вратарь разорвали контракт. 29 марта «Филадельфия» объявила о подписании Федотова.

Перед стартом прошлого сезона Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в российской армии. 9 июля 2023 года Континентальная хоккейная лига зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА. 3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

В итоге Федотов провел сезон в ЦСКА. Он сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропустив 105 шайб.

Ранее уехавший в США хоккеист Федотов рассказал, намерен ли приезжать в Россию.

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