Экс-вратарь клуба КХЛ назвал имя главного открытия сезона

Бывший голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов в интервью Legalbet заявил, что считает голкипера магнитогорского «Металлурга» Илью Набокова главным открытием текущего сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

По его словам, именно его игра помогла «Магнитке» пройти в полуфинал Кубка Гагарина.

«Набоков только в этом году появился, но уже мне очень нравится, он подвижный, у него хороший объем катания. Для меня он открытие сезона, однозначно. Думаю, что он будет лучшим новичком сезона, ему отдадут приз», — заявил Гаврилов.

В полуфинале Кубка Гагарина — 2024 сыграют «Локомотив» и «Трактор», а также «Металлург» и «Автомобилист». Первый матч серии между ярославцами и челябинцами стартует 2 апреля.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей, они выбыли в первом раунде.

Ранее Александр Кержаков признался, что следит за погоней Овечкина за рекордом Гретцки.