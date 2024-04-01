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Названа мотивация главного тренера «Балтики» в Кубке против ЦСКА

Экс-игрок Масалитин: тренер «Балтики» Игнашевич хочет проявить себя с ЦСКА

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Виталий Невар/РИА Новости

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о мотивации главного тренера калининградской «Балтики» Сергея Игнашевича в противостоянии с армейцами в Кубке России. В комментарии «Газете.Ru» эксперт заметил, что для тренера эти игры будут важны еще и потому, что сам Игнашевич провел много лет в составе ЦСКА в качестве футболиста.

«Понятно, что Игнашевич хочет себя проявить против ЦСКА. Так что настрой у «Балтики» будет очень хороший — тем более, есть шанс выиграть Кубок. Игра будет очень сложной.

Что бы ни говорили, все равно, когда ты почти всю карьеру провел в ЦСКА, желание показать себя подразумевается. И этот настрой будет передаваться команде», — считает Масалитин.

Игнашевич выступал за красно-синих с 2004 по 2018 год. Он провел за команду 541 матч во всех турнирах и забил 46 мячей. В составе армейцев защитник пять раз стал чемпионом России, по шесть раз завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также выиграл Кубок УЕФА.

Первый матч противостояния «Балтики» и ЦСКА состоится в среду, 3 апреля, в Калининграде, ответная игра пройдет 17 апреля в Москве. На предыдущей стадии турнира «Балтика» в двух матчах выбила из борьбы столичный «Локомотив». ЦСКА, в свою очередь, прошел «Ростов», который продолжает выступление в Кубке в Пути регионов.

Ранее Масалитин объяснил, почему в матче «Балтики» и ЦСКА не будет яркой игры.

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