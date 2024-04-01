Экс-тренер «Ростова» считает, что команде будет непросто с «Химками» в Кубке

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о предстоящем противостоянии южан с подмосковными «Химками» в рамках второго этапа четвертьфинала а Пути регионов Кубка России. В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что ростовчанам может быть непросто, однако они все равно выглядят фаворитами в этой игре.

«Химки» на предыдущей стадии показали, что эта команда чего-то стоит. Поэтому легкой прогулки для «Ростова» не будет. Тем не менее, «Ростов» на порядок сильнее по подбору футболистов и, в целом, выглядит достаточно убедительно. Это позволяет надеяться на положительный результат», — полагает Балахнин.

На первом этапе четвертьфинала Пути регионов «Химки» на своем поле победили «Краснодар» со счетом 2:0. Желто-синие, в свою очередь, шли по Пути Российской премьер-лиги (РПЛ), однако по итогам двух матчей 1/4 финала этой стадии турнира уступили ЦСКА и продолжили борьбу в Пути регионов.

Матч между «Химками» и «Ростовом» состоится во вторник, 2 апреля, и начнется в 20:00 по столичному времени.

Ранее ветеран ЦСКА объяснил, почему в матче с «Балтикой» не будет яркой игры.