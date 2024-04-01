Российский пловец назвал условия для поездки на Олимпиаду

Российский пловец Максим Ступин заявил, что не собирается соглашаться на требования Международного олимпийского комитета (МОК), и не готов поехать на летние Олимпийские игры — 2024 в нейтральном статусе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я не согласен с теми условиями, которые предоставляет нам МОК и все люди, которые там работают. Поеду только под флагом и гимном своей страны», — заявил Ступин.

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом в марте 2022 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее российская чемпионка заявила, что готова поехать на Игры при адекватном отношении.