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Легенда ЦСКА назвал главную проблему клуба в 2024 году

Экс-игрок ЦСКА Пономарев призвал игроков поработать над физической подготовкой

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Телеграм-канал ФК «Сочи»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и московским ЦСКА тренерский штаб армейцев должен задуматься над тем, чтобы усилить работу по физической готовности игроков.

По его мнению, на протяжении всего сезона красно-синие теряют очки из-за нехватки сил ближе к концовке матчей.

«В первом тайме все было в порядке, никаких проблем не было вообще. Хорошо играла команда, качественно атаковала, но во втором тайме просела. Просела из-за несовершенства физической подготовки. Уже не в первый раз случается такое, что игроки не выдерживают нагрузки все 90 минут. Здесь надо очень серьезно подумать тренерам и футболистам над этим вопросом. Игроки сами должны варьировать свою физическую подготовку, тренер не может успевать следить за всеми подряд! Это большая проблема. Если ее исправить, то все будет хорошо», — заявил Пономарев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 2:2. Примечательно, что ЦСКА по ходу матча вел со счетом 2:0: на 16-й минуте Дмитрий Чистяков оформил автогол, а на 46-й минуте Антон Заболотный увеличил преимущество армейцев. Через четыре минуты после этого Сауль Гуарирапа отыграл один мяч, а на 73-й минуте Мартин Крамарич сравнял счет.

Ранее стало известно, почему «Зенит» потерял очки в Самаре.

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