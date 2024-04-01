В ОКР обвинили МОК в бойкоте российских спортсменов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале заявил, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) бойкотирует российских спортсменов, отстраняя их по национальному признаку.

«Олимпийский бойкот — это сегодня про отстранение спортсменов по национальному признаку со стороны МОК, которому при этом «титаническими усилиями и мастерски» удалось «разрешить проблемы и дилеммы» со всеми вовлеченными сторонами, не контактируя, правда, при этом никак с российской стороной», — отметил Поздняков.

29 марта президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что дискуссия по допуску атлетов из России на Олимпийские игры завершена, а российская и украинская стороны отказались от идеи бойкота Олимпиады.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее Дмитрий Губерниев обвинил мэра Парижа во лжи из-за заявления про Россию.