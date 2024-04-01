Стало известно, кто внес за освобождение Дани Алвеса один миллион евро

Известный бразильский журнал внес залог в размере €1 млн за футболиста Дани Алвеса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как утверждает источник, залог был внесен в обмен на эксклюзивный репортаж о жизни Дани Алвеса. О футболисте снимут документальный фильм, который расскажет историю жизни бразильца. До этого игрок «Атлетико» Мемфис Депай опроверг информацию о том, что именно он внес залог за Алвеса.

В конце марта Алвес вышел на свободу. Бразильцу удалось собрать €1 млн, чтобы внести залог.

22 февраля 2024 года Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы за изнасилование. В январе 2023 года футболист был заключен под стражу после того, как одна из женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Мексиканский «Пумас», последний клуб Алвеса, расторг контракт с самым титулованным футболистом мира. Также жена экс-игрока «Барселоны» сообщила об уходе от защитника после случившегося.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес предстанет перед судом по новому делу.