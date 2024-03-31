Тренера «Спартака» Абаскаля назвали наглым манипулятором

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова главного тренера столичного «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что он выбирает состав «Спартака» с помощью бога, передает «РБ Спорт».

«Не вижу перспектив у «Спартака» с Абаскалем. Нормальный человек не будет нести такую ересь. Это бред. Абаскаль — наглый манипулятор, который ничего не умеет», — сказала Смородская.

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (0:0). После этой игры «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Подопечные Гильермо Абаскаля имеют такое же количество очков, как и идущий шестым столичный «Локомотив», однако у «железнодорожников» еще матч в запасе. «Урал» набрал 20 баллов, футболисты Виктора Гончаренко располагаются на 13-м месте в турнирной таблице.

Ранее голкипер «Урала» заявил о желании уехать в Европу.