Биатлониста Гараничева облили шампанским после победы в последней гонке карьеры

Российского биатлониста Евгения Гараничева ткнули лицом в торт и облили шампанским после победы в последней гонке в карьере, передает РИА Новости.

Гараничев стал победителем в эстафете на чемпионате России, который прошел в Тюмени. Все участники соревнований вышли на старт с наклейками на винтовках в поддержку спортсмена.

Гараничев стал обладателем бронзовой награды в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Сочи. Также в его активе три золота чемпионатов Европы, серебро чемпионата мира в смешанной эстафете, а также серебро и две бронзы Универсиады.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

Ранее российские биатлонисты отдали бронзовые медали Спартакиады белорусам.