Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Биатлониста Гараничева облили шампанским после победы в последней гонке карьеры

Российского биатлониста Гараничева проводили из спорта, облив шампанским

close
100%
РИА Новости

Российского биатлониста Евгения Гараничева ткнули лицом в торт и облили шампанским после победы в последней гонке в карьере, передает РИА Новости.

Гараничев стал победителем в эстафете на чемпионате России, который прошел в Тюмени. Все участники соревнований вышли на старт с наклейками на винтовках в поддержку спортсмена.

Гараничев стал обладателем бронзовой награды в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Сочи. Также в его активе три золота чемпионатов Европы, серебро чемпионата мира в смешанной эстафете, а также серебро и две бронзы Универсиады.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

Ранее российские биатлонисты отдали бронзовые медали Спартакиады белорусам.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами