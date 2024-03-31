Губерниев обвинил мэра Парижа во лжи из-за заявления про Россию

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обвинил во лжи мэра Парижа Анн Идальго, которая во время поездки в Киев сказала, что ни россиянам, ни белорусам не будут рады на летних Олимпийских играх — 2024. Его слова приводит Sport24.

«Идальго врет! Огромное количество французов и парижан влюблены в Российскую Федерацию. Знаю десятки, если не сотни примеров, когда россияне приезжали в Париж даже после начала СВО и чувствовали себя там едва ли не как дома», — заявил Губерниев.

29 марта президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что дискуссия по допуску атлетов из России на Олимпийские игры завершена, а российская и украинская стороны отказались от идеи бойкота Олимпиады.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее в Госдуме заявили, что мэр Парижа подставила МОК из-за слов о России.