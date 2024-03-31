Иностранный игрок «Спартака» рассказал, страшно ли ему в Москве после теракта

Конголезский и бельгийский футболист московского «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, страшно ли ему находится в Москве после произошедшего теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, мне не страшно», — заявил он.

22 марта в ТЦ «Крокус Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. Все они задержаны и заключены под стражу. На следующий день после теракта «Спартак» отменил товарищеский матч с азербайджанским «Нефтчи».

Бонгонда перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса» в июле 2023 года за €7 млн.

30 марта «Спартак» в Москве сыграл нулевую ничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После этого матча «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Подопечные Гильермо Абаскаля имеют такое же количество очков, как и идущий шестым столичный «Локомотив», однако у «железнодорожников» еще матч в запасе. «Урал» набрал 20 баллов, футболисты Виктора Гончаренко располагаются на 13-м месте в турнирной таблице.

Ранее переводчик «Динамо» рассказал, как спасся из зрительного зала «Крокуса».