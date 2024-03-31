Тима Цзю похвалили после первого в карьере поражения

Российский боксер Магомед Курбанов похвалил российско-австралийского боксера Тима Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первой полусредней весовой категории Константина Цзю, после его проигрыша представителю США Себастьяну Фундоре. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Большой бой, большие ставки — такой исход лишний раз доказывает, что бокс непредсказуем. Тим красавец — прошел этот поединок почти вслепую и показал очень достойный бой. Я дрался с таким рассечением, когда кровь постоянно заливает глаза и знаю что это такое», — заявил Кубанов.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой американского боксера раздельным решением судей. На кону стояли титул чемпиона мира по версии WBO, принадлежащий Цзю, и вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

Цзю провел 25 поединков и проиграл первый бой в карьере. Фундора выиграл 21-й бой в карьере при одном поражении и одной ничьей.

15 октября 2023 года Цзю впервые защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе, а также отобрал у соперника титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой продлился все 12 раундов. Цзю победил единогласным решением судей.

Пояс WBO достался 29-летнему Цзю без боя. Американец Джермелл Чарло принял поединок с мексиканцем Саулем Альваресом (проиграл единогласным решением) и с началом противостояния был лишен титула за отказ проводить защиту пояса в бою с Цзю.

Ранее поражение от Фундоры назвали испытанием для Тима Цзю.