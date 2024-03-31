Кучеров попал в восьмерку лучших по количеству очков в НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на чистое восьмое место по очкам среди россиян в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

В ночь на 31 марта «Тампа» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Кучеров в этом поединке набрал два очка, записав на свой счет две результативные передачи.

За всю карьеру в НХЛ Кучеров набрал 855 (318+537) очков в 716 матчах и обошел по этому показателю экс-форварда «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сейбрз» и «Атланта Трэшерз» Вячеслава Козлова (853 очка за 1182 матча). Следующего его целью является Илья Ковальчук — 876 очков в 926 матчах. Возглавляет этот список нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 1543 очка за 1417 матчей.

Российский форвард провел в текущем сезоне НХЛ 72 матча, отметившись 42 заброшенными шайбами и 84 результативными передачами.

«Тампа-Бэй» занимает шестое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 89 очками в 73 матчах. В следующем матче команда сыграет против «Детройт Ред Уингз», игра состоится 2 апреля, стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.

Ранее Артемий Панарин набрал четыре очка в матче НХЛ.