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В «Урале» заявили, что не хотят играть в стыковых матчах

Тренер «Урала» Гончаренко заявил, что не хотел бы участвовать в стыковых матчах

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РИА Новости

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко после игры 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что хотел бы избежать участия в стыковых матчах за право сыграть в сезоне РПЛ-2024/25. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Никто не хочет попадать в эту мясорубку, у нас есть класс и мастерство игроков, чтобы этого избежать. Будем рассчитывать на то, что нам это удастся», — заявил Гончаренко.

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась с результатом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этого матча «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Подопечные Гильермо Абаскаля имеют такое же количество очков, как и идущий шестым столичный «Локомотив», однако у «железнодорожников» еще матч в запасе. «Урал» набрал 20 баллов, футболисты Виктора Гончаренко располагаются на 13-м месте в турнирной таблице.

Ранее в «Спартаке» объяснили ничью с «Уралом» излишней спешкой.

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