Теннисист Синнер рассказал, как на него повлиял Медведев

Итальянский теннисист Янник Синнер после разгромной победы над Даниилом Медведев в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами на пресс-конференции рассказал, как на него повлиял российский спортсмен.

«Но, безусловно, он сделал меня лучше как игрока. <...> Поэтому здесь [в Майами] я должен был быть очень внимателен к деталям, но такие соперники делают тебя лучше. Иногда не так важна статистика личных встреч – важно то, как ты воспринимаешь поражения и делаешь выводы», — заявил Синнер.

29 марта россиянин в полуфинале турнира уступил Синнеру со счетом 1:6, 2:6. Синнер стал первым игроком, который смог обыграть Медведева на турнирах профессионального уровня пять раз подряд.

Медведев не может победить в финалах с мая 2023 года. Тогда он выиграл на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

Лидировать в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9725 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает Синнер (8310 очков). Следом за ним — Медведев (7765 очков). Андрей Рублев опустился на шестое место (4970 очков).

Ранее Медведев сделал громкое заявление о своем будущем.