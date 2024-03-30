Миранчук забил в ворота чемпиона Италии

30 марта в рамках 30-го тура чемпионата встречаются «Наполи» и «Аталанта». На 26-й минуте встречи счет открыл российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук. Автором результативной передачи стал бывший игрок «Спартака» Марио Пашалич.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года.

В текущем сезоне Миранчук провел за команду 27 матчей во всех турнирах, забив три мяча и оформив 10 результативных передач. В чемпионате Италии россиянин оформил 3+3. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Тен Копмейнерс (10+3).

После 29 туров Серии А «Аталанта», набрав 47 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. Это дает команде право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне. Лидировать продолжает миланский «Интер». У команды 76 набранных очков. У ближайшего преследователя, «Милана», на 14 очков меньше. Тройку лидеров замыкает «Ювентус», в активе которого 59 очков.

Ранее сообщалось, что отец Холанда занимается его переездом в испанский чемпионат.