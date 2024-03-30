Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Мир сошел с ума»: иностранный игрок «Динамо» о теракте в «Крокусе»

Игрок «Динамо» Бальбуэна беспокоился о возвращении в Москву после теракта

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Защитник московского «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна высказался о теракте в «Крокус Сити Холле». Его слова передает Metaratings.

«Ситуация сложная и очень грустная. Подобные ситуации относятся к разряду тех, которые выходят из-под контроля. Это может произойти не только в этой стране, подобные ситуации происходили и в ряде других европейских стран. Мир немного сошел с ума. Очень неприятно осознавать, что подобное может происходить. Не беспокоился ли я из-за необходимости вернуться в Москву? Беспокойство было», — сказал Бальбуэна.

22 марта в ТЦ «Крокус Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. Все они задержаны и заключены под стражу.

После этого был отменен матч сборных России и Парагвая в Москве. Он должен был пройти 25 марта на «ВТБ Арене». Бальбуэна был вызван в свою национальную команду.

Как сообщал главный тренер «Динамо» Марцел Личка, после теракта команда не смогла тренироваться в полную силу. После получасового занятия игроки покинули базу.

Ранее переводчик «Динамо» рассказал, как спасся из зрительного зала «Крокуса».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами