«Мир сошел с ума»: иностранный игрок «Динамо» о теракте в «Крокусе»

Защитник московского «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна высказался о теракте в «Крокус Сити Холле». Его слова передает Metaratings.

«Ситуация сложная и очень грустная. Подобные ситуации относятся к разряду тех, которые выходят из-под контроля. Это может произойти не только в этой стране, подобные ситуации происходили и в ряде других европейских стран. Мир немного сошел с ума. Очень неприятно осознавать, что подобное может происходить. Не беспокоился ли я из-за необходимости вернуться в Москву? Беспокойство было», — сказал Бальбуэна.

22 марта в ТЦ «Крокус Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. Все они задержаны и заключены под стражу.

После этого был отменен матч сборных России и Парагвая в Москве. Он должен был пройти 25 марта на «ВТБ Арене». Бальбуэна был вызван в свою национальную команду.

Как сообщал главный тренер «Динамо» Марцел Личка, после теракта команда не смогла тренироваться в полную силу. После получасового занятия игроки покинули базу.

Ранее переводчик «Динамо» рассказал, как спасся из зрительного зала «Крокуса».