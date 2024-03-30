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Уехавший в США хоккеист Федотов рассказал, намерен ли приезжать в Россию

Хоккеист «Филадельфии» Федотов заявил, что в нем живет русский дух

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Голкипер «Филадельфии» Иван Федотов признался, что ему тяжело быстро перестроиться после переезда в США. Его слова передает «Матч ТВ».

«Конечно же, я люблю свою Родину. Тяжело перестроиться в одну секунду. И не думаю, что смогу это сделать в полной мере. Это может прозвучать пафосно, но для меня имеет очень большую ценность и важность наш русский дух. Он живет во мне. Я всегда чувствую дух и ауру нашего русского дома. Безусловно, я буду приезжать», — сказал Федотов.

29 марта «Филадельфия» объявила о подписании Федотова. 28 марта ЦСКА и вратарь разорвали контракт.

Перед стартом прошлого сезона Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в российской армии. 9 июля 2023 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА. 3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

В итоге Федотов провел сезон в ЦСКА. Он сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропустив 105 шайб.

Ранее Федотов рассказал, что пережил два сложных года перед переходом в «Филадельфию».

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