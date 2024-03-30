Экс-игрок ЦСКА заявил, что судьи помогают «Зениту»

Бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев считает, что красно-синие в этом сезоне будут бороться за серебро или бронзу чемпионата России. Его слова передает Betonmobile.

«ЦСКА будет бороться за второе-третье место. Команда, скорее всего, не сможет претендовать на первую строчку, уже далековато. Поэтому чемпионом, наверное, станет «Зенит». У них хороший подбор игроков, они могут купить кого угодно, потому что богатый клуб. Так что, с ними будет, конечно, трудно бороться. Да и судьи волей-неволей петербуржцам помогают», — сказал Пономарев.

После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набрав 32 очка, делит четвертое место с «Локомотивом». В этом туре подопечные Владимира Федотова сыграют с «Сочи» на выезде.

В 22-м туре пока прошел лишь один матч. «Динамо» уступило «Ростову» со счетом 1:4. Бело-голубые упустили возможность подняться на первое место. Лидирует в чемпионской гонке «Зенит». На второе место, по итогам прошлого тура, опустился «Краснодар».

Ранее иностранный игрок «Ростова» признался, что называет Карпина папой.