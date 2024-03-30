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Неймар попросил у клуба отпустить его в «Барселону»

Неймар попросил «Аль-Хиляль» отпустить его в «Барселону»

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Ahmed Yosri/Reuters

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар просил клуб отдать его в аренду в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

Как утверждает издание, бразилец хотел бы провести год в аренде в испанском клубе после восстановления от травмы колена. Сообщается, что клубы не вели каких-либо переговоров по переходу футболиста.

Бразильский форвард перешел в «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября Неймар получил травму колена в матче за сборную Бразилии с Уругваем. Ожидается, что он будет восстанавливаться 10 месяцев.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины. В составе «Барселоны» Неймар дважды стал чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), трижды выигрывал Кубок страны. В сезоне-2014/15 каталонцы стали победителями Лиги чемпионов.

С 2010 года Неймар на международной арене выступает за сборную Бразилии. В 2016 году он стал чемпионом Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена сохранить Хави.

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