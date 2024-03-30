Чемпионка ОИ заявила, что ей стало противно от заявлений главы МОК Баха

Двукратная чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике Лидия Иванова назвала оскорблением слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что россияне не станут бойкотировать Игры в Париже. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Мне стало противно от этого заявления Баха, это просто оскорбление. Очень недовольна такой точкой зрения президента МОК, но получается, что он победил, у него ни одна страна не бойкотировала Олимпиаду, потому что кто‑то из россиян согласился выступать. Я никогда не соглашусь с этим, представлять такую великую державу, как Россия, на Олимпиаде в полутора видах спорта пятью спортсменами — унижение», — сказала Иванова.

Также она упомянула, что российские представители ее вида спорта бойкотируют Игры из-за неприемлемых условий.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Для участия они также должны пройти квалификацию.

Ранее МОК обвинили в сектантстве.