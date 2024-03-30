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Чемпионка ОИ заявила, что ей стало противно от заявлений главы МОК Баха

Чемпионка ОИ Иванова: представлять Россию пятью спортсменами на ОИ — унижение

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Двукратная чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике Лидия Иванова назвала оскорблением слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что россияне не станут бойкотировать Игры в Париже. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Мне стало противно от этого заявления Баха, это просто оскорбление. Очень недовольна такой точкой зрения президента МОК, но получается, что он победил, у него ни одна страна не бойкотировала Олимпиаду, потому что кто‑то из россиян согласился выступать. Я никогда не соглашусь с этим, представлять такую великую державу, как Россия, на Олимпиаде в полутора видах спорта пятью спортсменами — унижение», — сказала Иванова.

Также она упомянула, что российские представители ее вида спорта бойкотируют Игры из-за неприемлемых условий.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Для участия они также должны пройти квалификацию.

Ранее МОК обвинили в сектантстве.

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