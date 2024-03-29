Играющий за рубежом футболист сборной России выиграл чемпионство с клубом

29 марта азербайджанский «Карабах» разгромил в матче 28-го тура местного чемпионата «Кяпаз» со счетом 6:1. Вратарь сборной России Андрей Лунев провел полный матч. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах.

После 28 туров чемпионата Азербайджана «Карабах» набрал 69 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице бакинского клуба «Нефтчи» на 26 очков. За оставшиеся восемь туров такое отставание отыграть математически нереально. Таким образом, «Карабах» стал чемпионом Азербайджана.

19 августа 2023 года азербайджанский «Карабах» объявил о подписании вратаря. До этого Лунев выступал в Германии за «Байер». На счету голкипера всего три матча за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы.

Лунев в этом розыгрыше Лиги Европы вошел в топ-3 лучших голкиперов группового этапа, а также попал в символическую сборную по итогам первых матчей 1/16 финала. «Карабах» в 1/8 финала уступил «Байеру» со счетом 4:5.

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