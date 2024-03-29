Вышедший на свободу Дани Алвес предстанет перед судом по новому делу

Бывший защитник сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвес предстанет перед судом по делу о нарушении авторских прав. Об этом сообщает AS.

Как утверждает источник, на Алвеса подали в суд бразильские композиторы Жулиано Матеус и Тьяго Матеус. Они утверждают, что в 2020 году Алвес во время участия в проекте, цель которого заключалась в борьбе с дезинформацией вокруг пандемии коронавируса, незаконно использовал композицию под названием «Avião». Футболист исключил их имена из перечня создателей песни. Таким образом, теперь Алвес должен ответить перед судом по делу о нарушении авторских прав.

В конце марта Алвес вышел на свободу. Бразильцу удалось собрать €1 млн, чтобы внести залог.

22 февраля 2024 года Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы за изнасилование. В январе 2023 года футболист был заключен под стражу после того, как одна из женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Во время процесса жена Алвеса сообщила о разводе с ним, а мексиканский «Пумас» — о разрыве контракта.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес закатил вечеринку после выхода из тюрьмы.