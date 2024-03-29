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Гаджиев: Уайт — крутейший менеджер в истории спорта, его позиция по России дорогого стоит

Промоутер Гаджиев похвалил главу UFC Уайта за позицию по России

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John Locher/AP

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о позиции президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта в отношении российских спортсменов. В интервью «Газете.Ru» он заявил, что Уайт вновь заставил относиться к себе с уважением.

«На самом деле, Уайт в очередной раз заставил нас снять шляпу перед ним. Крутейший менеджер в истории спорта. Посмотрите, как он этому решению верен. Россияне не просто есть, они еще и подписывают новые контракты и участвуют в титульных боях. Для меня это вообще нонсенс, до конца не верилось, что это случится — но это случилось. И позиция Уайта дорогого стоит», — убежден Гаджиев.

В октябре 2023 года глава UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить в октагон под своими флагами. Он подчеркнул, что индифферентно относится к событиям в мире и к политическим веяниям.

«Смогут ли россияне выходить с флагом? Да. Иногда решения принимаются с благими намерениями. Все знают мое отношение к различным событиям, которые происходят в мире. Если вкратце, мне насрать», — заявил Уайт.

Ранее стало известно, почему Валиева не вернется на прежний уровень после дисквалификации.

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