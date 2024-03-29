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Теннисист Рублев ответил на вопрос о своем участии в Олимпиаде

Теннисист Рублев: с очень большой долей вероятности я поеду на Олимпиаду

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EDGAR SU/REUTERS

Российский теннисист Андрей Рублев назвал высокой вероятность своего участия в Олимпийских играх в Париже. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Если, даст Бог, все останется так, как есть на сегодня, и мы сможем играть, а у меня все будет нормально со здоровьем и в физическом плане — то с очень большой долей вероятности я поеду. В одиночке точно, по другим не знаю, поскольку ни с кем пока мы это не обсуждали. Не было ли давления, что не стоит ехать без флага и гимна? В моем случае пока ничего такого не было», — сказал Рублев.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Лидировать в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9725 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8310 очков). Следом за ним — Даниил Медведев, который сместился с третьей на четвертую позицию (7765 очков). Андрей Рублев опустился на шестое место (4970 очков).

Ранее Тарпищев ответил на вопрос, поедут ли российские теннисисты на Олимпиаду.

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