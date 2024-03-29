Названо условие, которое позволит Александру Емельяненко продолжить карьеру

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о карьере бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. В интервью «Газете.Ru» Гаджиев порассуждал о спортивной форме Александра и дал прогноз, сколько времени он еще сможет выступать.

«Он планирует подраться с Вячеславом Дациком 12 апреля. Не видно, чтобы он много времени проводил в спортивном зале. Думаю, что как таковая спортивная карьера у него завершена. Вопрос, насколько ему хватит здоровья, чтобы продолжать выходить в ринг и, скорее всего, огребать. Конечно, здесь все будет зависеть от уровня оппозиции. Дацик находится в более-менее приличной форме, и если он выиграет у Емельяненко, это будет поражение с треском. Но деньги, которые Саша получит за этот бой, позволят ему решить какие-то проблемы, от этого он не откажется. Поэтому он будет выступать и дальше. Если не будет пить, то все это будет более-менее прилично выглядеть.

Отдельная тема для разговора — его поведение в информационном пространстве. Саше все равно, что говорить, он — идеальный треш-токер для организации, которая его нанимает. Была бы цель и мишень. Пока он такой, он будет востребован — соответственно, будет зарабатывать. Мне кажется, здоровья ему хватит еще примерно на год», — полагает Гаджиев.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Свой последний бой он провел в мае 2023 года против блогера Евгения Ершова и одержал победу. Также в 2023 году он прошел лечение от алкогольной зависимости в Ингушетии.

На счету 43-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве. 28 октября Дацик уступил белорусу Петру Романкевичу в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Спортсмены встречались 24 сентября 2022 года. Поединок прошел по правилам бокса. Дацик отправил своего соперника в нокаут на 13-й секунде первого раунда.

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