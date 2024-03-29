Ягудин отказался называть Малинина человеком

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин восхитился прокатами американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате мира — 2024. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это другая планета, он сверхчеловек. Есть семь чудес света, это восьмое. Он не человек! Я хоть и атеист, но он какое-то божество. Я такого не помню. Понятно, что мы все равно идем по восходящей, но я не понимаю, как он это делает. Причем видно, что у него еще есть запас», — заявил Ягудин.

Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале (Канада). По результатам двух программ он набрал 333,76 балла и установил мировой рекорд. Второе место на ЧМ завоевал японец Юма Кагияма. У него 309,65 балла. Тройку призеров замкнул представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (284,39 балла).

Во время своего выступления на ЧМ Малинин сделал шесть четверных прыжков. До него исполнить четверной аксель не удавалось ни одному фигуристу в мире.

Всю свою жизнь Малинин рос и тренировался в США. Его родители — фигуристы Татьяна Малинина и Роман Скорняков, выступавшие на чемпионатах СССР и России, а на международном уровне — за Узбекистан.

Ранее выступление Малинина на чемпионате мира назвали прокатом века.