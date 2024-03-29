Олимпийский чемпион Фетисов обвинил МОК в страусиной политике

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов критично оценил слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который заявил, что организации удалось добиться того, что российская и украинская стороны не будут бойкотировать летние Олимпийские игры — 2024. Его высказывание приводит «Спорт-Экспресс».

«Нужно игнорировать их повестки и жестко объявить о наших условиях: возвращение под флагом и гимном. Слабенький оказался фехтовальщик в прошлом. Очень слабый президент МОК. Ничего другого, кроме страусиной политики, от него ожидать не приходится», — заявил Фетисов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее в ОКР назвали унизительными условия МОК для России.