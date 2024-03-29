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Овечкин получил по лицу в матче НХЛ

Хоккеист Джиордано ударил по лицу Овечкина за силовой прием в матче НХЛ

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал участником двух конфликтных эпизодов во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с »Торонто Мэйпл Лифс».

В первом периоде российский игрок провел силовой прием против защитника «Мэйпл Лифс» Джейка Маккейба. В центре площадки Овечкин плечом ударил соперника в грудь, из-за чего тот свалился на лед. Инцидент произошел в рамках правил, поэтому россиянин не получил никакого наказания.

В одном из следующих эпизодов канадский защитник «Торонто» Марк Джиордано ударил Овечкина по лицу. Россиянин не среагировал на провокацию, а его соперник был удален на две минуты за грубость.

Поединок завершился победой «Торонто» со счетом 5:1. Овечкин не набрал очков.

После 72 проведенных матчей «Вашингтон» располагается на восьмом месте в турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ, имея в активе 81 очко. «Торонто» занимает пятую строчку, заработав 91 балл за 72 встречи. В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Бостон Брюинз». Матч пройдет в 31 марта. Стартовое вбрасывание состоится в 2:00 по московскому времени. В это же время «Торонто» сыграет с «Баффало Сэйбрз».

Ранее Овечкин поддержал юного хоккеиста, пострадавшего во время теракта в «Крокусе».

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