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В Госдуме призвали уважать спортсменов, которые поедут на Олимпиаду

Депутат Свищев призвал уважать спортсменов, которые поедут на Олимпиаду

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Алексей Даничев/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразил поддержку российским спортсменам, которые намерены поехать на летние Олимпийские игры — 2024. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Здесь есть только два мнения и решения — участвовать или не участвовать. Я думаю, мы обязаны уважать мнение как атлетов и федераций, которые решили ехать на Олимпиаду, так и решения тех, кто решил не ехать. Мы не имеем права запретить участвовать в Играх тем ребятам, которые уже отобрались», — заявил Свищев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

14 марта глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что принимающие участие в Олимпиаде спортсмены должны будут осудить СВО и подписать «некие иные документы», противоречащие российскому законодательству. Однако пункт об осуждении СВО включен не был.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что бойкота Олимпиады со стороны России и Украины не будет.

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