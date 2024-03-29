Российский боец ММА одной фразой оценил жизнь в США

Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион организации Bellator Виталий Минаков критично оценил решение своего соотечественника, бойца ММА Александра Волкова проводить подготовку к своим поединкам в США. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Sport24: Культура бития».

«Из своего опыта скажу, что в Америке ты никому не нужен. Нужны только твои победы и проценты, которые выплачиваются залу. В США следить за тобой, оберегать и поддерживать так, как твой тренер, с которым ты прошел большой путь, там никто не будет», — заявил Минаков.

28 марта глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что Волков проведет бой с еще одним российским бойцом — Сергеем Павловичем. Поединок должен состояться на турнире UFC Fight Night, который пройдет в Саудовской Аравии 22 июня. Поединок бойцов пройдет в супертяжелом весе и станет со-главным событием. Главным боем на вечер назначен поединок Хамзата Чимаева и Роберта Уиттакера (средний вес).

Минаков — четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по вольной борьбе. Свой титул в Bellator он получил победив именно Волкова 15 ноября 2013 года. Титула чемпиона Минаков лишился в 2016 году из-за неактивности, поскольку последнюю защиту пояса он провел в 2014 году.

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