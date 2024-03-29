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«Вашингтон» разгромно проиграл «Торонто» в матче НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Торонто» со счетом 1:5, Овечкин не набрал очков

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Сегодня, 29 марта, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между »Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча, прошедшая на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Марк Джиордано, Тайлер Бертуцци (дубль), Коннор Дьюар и Бобби Макманн. За «Вашингтон» забил Ник Дауд.

Российский нападающий столичной команды Александр Овечкин не отметился набранными очками.

Таким образом, после 72 проведенных матчей «Вашингтон» располагается на восьмом месте в турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ, имея в активе 81 очко. «Торонто» занимает пятую строчку, заработав 91 балл за 72 встречи.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Бостон Брюинз». Матч пройдет в 31 марта. Стартовое вбрасывание состоится в 2:00 по московскому времени. В это же время «Торонто» сыграет с «Баффало Сэйбрз».

27 марта «Вашингтон» одержал победу над «Детройтом» со счетом 4:3 (ОТ). Александр Овечкин не набрал результативных действий и прервал собственную голевую серию, которая длилась пять матчей.

Ранее Овечкин поддержал юного хоккеиста, пострадавшего во время теракта в «Крокусе».

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