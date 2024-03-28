Назван фаворит Евро-2024

Издание Goal составило рейтинг фаворитов чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом на полях Германии.

Фаворитом Евро является сборная Франции. На втором месте идет Португалия. Замыкает тройку фаворитов национальная команда Бельгии. Англичане расположились на четвертом месте, Германия — пятая. Сборная Италии, которая является действующим чемпионом Европы, в рейтинге на седьмом месте. Между Германией и Италией идет Испания.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Издание The Athletic сообщило, что заявка национальных команд может быть расширена с 23 до 26 человек. Окончательное решение данного вопроса будет принято на конгрессе, который пройдет при участии всех сборных 8 апреля.

Ранее сборную России позвали сыграть против строителей.