«Авангард» одержал волевую победу над «Локомотивом» в шестой игре серии плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» одержал волевую победу над ярославским «Локомотивом» в шестой игре четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

Игра прошла в Ярославле на «Арене-2000» и завершилась победой «ястребов» с минимальным перевесом — 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились 25-летний белорусский нападающий Игорь Мартынов, 22-летний российский защитник Семен Чистяков и 30-летний форвард Николай Прохоркин, реализовавший большинство.

У «железнодорожников» отличились 30-летний словацкий защитник Мартин Гернат и 31-летний форвард Максим Шалунов. Седьмая игра в серии пройдет в Омске на «Джи-драйв Арене» в субботу, 30 марта. Стартовое вбрасывание состоится в 13:30 по московскому времени.

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