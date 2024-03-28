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«Авангард» одержал волевую победу над «Локомотивом» в шестой игре серии плей-офф КХЛ

«Авангард» одержал победу над «Локомотивом» в шестой игре серии плей-офф КХЛ

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Омский «Авангард» одержал волевую победу над ярославским «Локомотивом» в шестой игре четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

Игра прошла в Ярославле на «Арене-2000» и завершилась победой «ястребов» с минимальным перевесом — 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились 25-летний белорусский нападающий Игорь Мартынов, 22-летний российский защитник Семен Чистяков и 30-летний форвард Николай Прохоркин, реализовавший большинство.

У «железнодорожников» отличились 30-летний словацкий защитник Мартин Гернат и 31-летний форвард Максим Шалунов. Седьмая игра в серии пройдет в Омске на «Джи-драйв Арене» в субботу, 30 марта. Стартовое вбрасывание состоится в 13:30 по московскому времени.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее стало известно будущее вратаря Ивана Федотова после расторжения контракта с ЦСКА.

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